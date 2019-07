Tauben geschossen: Oberösterreicher wegen Tierquälerei vor Gericht

Ihm wird auch zur Last gelegt, die Waffe unbefugt besessen und einen verbotenen Schalldämpfer verwendet zu haben, was die Staatsanwaltschaft als Vergehen nach dem Waffen- und dem Sprengmittelgesetz wertet. Der Angeklagte gab zu, acht bis zehn Tauben geschossen zu haben. Er rechtfertigte sich aber damit, dass ihn sein Nachbar, der gleichzeitig sein Chef gewesen sei, dazu gedrängt habe, weil die Tiere dessen Dach verunreinigt hätten. Allerdings leugnete der Mann einen Schalldämpfer verwendet zu haben.

Er und sein Verteidiger sahen in dieser Behauptung vielmehr eine Intrige des Firmenchefs, der einen Kündigungsgrund habe konstruieren wollen und der dabei Unterstützung eines in die Erhebungen involvierten Polizisten gehabt hätte. Der Richter vertagte daraufhin. Er will angesichts dieser schweren Vorwürfe weitere Zeugen hören und den angeblichen Schalldämpfer selbst sehen. Ein neuer Verhandlungstermin stand noch nicht fest. Dem Angeklagten drohen bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe.

