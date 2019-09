"Tassilokelch ist auch Kelch der Prinzessin Liutpirc"

Keine Kirchenmaus hätte Dienstagabend in den überfüllten Vortragssaal im Stift Kremsmünster schlüpfen können. Der Andrang zur Buchpräsentation "Der Tassilo-Liutpirc-Kelch" war nach den in dem Band veröffentlichten völlig neuen Erkenntnissen und dem OÖN-Exklusivbericht enorm.

Allein der Buchtitel war für Herausgeber Egon Wamers am Rednerpult Programm. Bislang sei die Frauenrolle der Stifterin des Kelches, der Langobardenprinzessin Liutpirc, viel zu gering eingeschätzt worden, was Wamers sogar fordern ließ: "Ich bitte alle Beteiligten, in Hinkunft überhaupt nur noch von einem ,Tassilo-Liutpirc-Kelch’ zu reden."

Die Untersuchung des aus dem 8. Jahrhundert stammenden Kelches mit Laser- und Röntgenstrahlen im Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz wirft bisherige Wahrheiten über den Haufen. Demnach dürfte der Prunkkelch – anders als bisher vermutet – in keiner Verbindung mit der Gründung des Stifts im Jahr 777 stehen.

Die Analyse der verwendeten Metalle bestätigt aber die Echtheit des Kelches und legt dessen Herkunft aus der Dombauhütte des Salzburger Doms nahe.

Der Kustos der Kunstsammlungen des Stiftes, Pater Altman Pötsch, der die Forschungen in Deutschland angeregt hatte, hat als Mitautor des Buches auch die rätselhafte Widmung auf dem Kelch entschlüsselt: "Es handelt sich wahrscheinlich um eines der frühesten Anagramme überhaupt", sagte der Benediktinerpater und Wissenschafter. Die Buchstaben von Tassilo und Liutpirc als Stifter würden in anderer Anordnung "Sankt Rupertus", den Salzburger Dom als Empfänger, offenbaren. Pötsch glaubt in den Buchstaben der Gravur auch lateinische Ziffern für das Herstellungsjahr 781, in dem langobardische Handwerker das Juwel schufen, gefunden zu haben.

Die Buchautoren hatten auch eine Erklärung dafür, wie der Kelch nach Kremsmünster gelangt sei. Tassilo ist bei Karl dem Großen in Ungnade gefallen, wurde verbannt und jede Erinnerung an ihn beseitigt. Der Kelch, heißt es, sei von Bewahrern und Beschützern in das entlegene Kloster in Sicherheit gebracht worden.

Egon Wamers (Hg.), Der Tassilo-Liutpirc-Kelch aus dem Stift Kremsmünster: Geschichte – Archäologie – Kunst. Schnell und Steiner, ISBN 978-3-7954-3187-7, 496 Seiten

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at