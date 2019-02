"Tanzen ist meine Lebensaufgabe"

Er gilt als einer der Highlights des Linzer Ballkalenders: Der Polizeiball am Rosenmontag. Ein Höhepunkt dabei ist die mit Spannung erwartete Mitternachtseinlage. Verantwortlich dafür ist wie schon in den Jahren zuvor Alexander Kreissl.

Alexander Kreissl Bild: Dancing World

Choreografiert hat sie – wie schon in den acht Jahren zuvor – Alexander Kreissl, der Inhaber der Linzer Tanzschule „Dancing World“. Der 46-Jährige verfügt über einen großen Erfahrungsschatz, tanzt er doch selbst seit seinem elften Lebensjahr. „In unserer Schule gab es eine Neigungsgruppe Tanz, an der ich teilgenommen habe. Und dabei bin ich hängengeblieben“, sagt der gebürtige Welser und lacht.



Rasch zeigte sich sein Talent: Bereits mit 14 Jahren nahm er an seinen ersten Turnieren teil, wurde schnell österreichischer Jugendmeister. Selbst seine Zeit beim Bundesheer verbrachte er als Tanzsportler. Obwohl er viele Erfolge feierte – unter anderem kam Kreissl im Jahr 2004 mit seiner Partnerin bis ins Halbfinale der Zehn-Tänze-WM – blieb der Sport für ihn ein zeitintensives Hobby: Hauptberuflich leitete Kreissl einen Musikverlag.

Der Wendepunkt kam, als der ORF an ihn herantrat, ob er nicht als Profi an der Show „Dancing Stars“ teilnehmen wolle. Kreissl wollte und war fünf Staffeln lang dabei. Danach entschloss er sich, das Tanzen zum Beruf zu machen und eröffnete 2009 in Linz seine Schule „Dancing World“, wo er bis heute unterrichtet. „Am liebsten unterrichte ich Anfängerkurse“, sagt er. „Da kann man so viel bewirken und den Schülern die Scheu nehmen – speziell den Männern.“



In seiner eher spärlichen Freizeit geht der Vater eines dreijährigen Sohnes, der seine Lebensgefährtin in seiner Tanzschule kennengelernt hat, gerne Reiten oder Tauchen. Seine Vorliebe gehört aber nach wie vor dem Tanzen. Was ihn noch immer daran fasziniert? „Der Kampf gegen sich selbst, der Versuch, jede Bewegung so nahe an der Perfektion darzustellen wie möglich“, sagt Kreissl. „Tanzen ist eine Lebensaufgabe.“

