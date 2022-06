Tanktourismus: Deutscher Rabatt kaum spürbar

Der seit gestern eingeführte deutsche Tankrabatt, der eigentlich eine Senkung der Energiesteuer ist, war an den Zapfsäulen noch kaum spürbar. Ein Liter Diesel kostete bei einem Lokalaugenschein im bayerischen Simbach gestern Nachmittag noch immer mehr als zwei Euro, der Liter Benzin 1,94. Lange Schlangen bildeten sich also nicht. Übrigens auch nicht in der Grenzstadt Braunau, in der der Autofahrer gestern für einen Liter Benzin rund 1,86 Euro und für einen Liter Diesel 1,83 Euro bezahlen mussten. Erwartet wird, dass der Spritpreis in Deutschland in nächster Zeit noch etwas günstiger wird. Wie berichtet, können die Konzerne erst seit gestern günstiger einkaufen, die Lager sind aber noch mit teurerem Sprit gefüllt. Die heimischen Tankstellenbetreiber blicken gespannt über die Grenze und befürchten Einbußen.