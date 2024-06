Tankstellenmitarbeiter schlug Räuber in die Flucht: Jetzt sucht die Polizei diesen Mann

Der Räuber betrat um kurz vor 3 Uhr früh, die Shell-Tankstelle in der Salzburger Straße, Ecke Wiener Straße in Linz. Der Mitarbeiter der Tankstelle, ein 25-jähriger Afghane, ließ sich von dem rund 15 Zentimeter langen Messer nicht beeindrucken, mit dem er von dem Unbekannten bedroht wurde. Er griff stattdessen selbst nach einem Cuttermesser und schlug den unbekannten Täter damit in die Flucht.

Der bisher unbekannte Mann flüchtete zu Fuß und ohne Beute in unbekannte Richtung. Er sprach gebrochenes Deutsch und war laut Personenbeschreibung rund 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank und hatte kurze schwarze Haare und einen südländisch aussehenden Hauttyp. Der Mann war mit einer braun-grünen Kapuzenjacke, blauen Jeans und blauen Sneakers bekleidet.

