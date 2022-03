Taliban-Prozess: Urteil teilweise aufgehoben

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat das Urteil des Landesgerichts Wels gegen einen 31-Jährigen, der in sozialen Medien die Taliban verherrlicht und zum Mord an einer Frau in den USA aufgerufen haben soll, teilweise aufgehoben. Der Schuldspruch wegen versuchter Bestimmung zum Mord und gefährlicher Drohung bleibt bestehen. Jener wegen terroristischer Vereinigung, krimineller Organisation sowie Aufforderung zu und Gutheißung von terroristischen Straftaten allerdings nicht. Der Afghane hatte im September vergangenen Jahres 15 Jahre Haft ausgefasst.

Der OGH hob den Wahrspruch der Geschworenen auf und verwies die Causa zur nochmaligen Verhandlung zurück an das Landesgericht Wels. Damit könnte auch die Strafe von 15 Jahren neu zu bemessen sein. Der Angeklagte hatte den Aufruf zum Mord geleugnet, die Glorifizierung der Taliban aber zugegeben.