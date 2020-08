Talents4Space bringt den Weltraum in die Schule

Interaktive Schulbesuche von Raumfahrtexpertinnen und -experten im Rahmen des Projekts "Talents4Space" sollen Jugendliche für den Weltraum begeistern und Neugierde wecken.

Das Land Oberösterreich, welches das Projekt mit 10.000 Euro fördert, habe hier eine Vorreiterrolle für Österreich, sagt Gernot Grömer, Direktor des Österreichischen Weltraumforums (ÖWF), der zusammen mit LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) die gestrige Pressekonferenz in Linz leitete. "Talents4Space", eine Kooperation des Landes Oberösterreich mit dem ÖWF, bietet neben kostenlosen Vorträgen, welche Themen wie Weltraumforschung und Erdbeobachtung behandeln, die Möglichkeit, Forschung hautnah mitzuerleben. Schülern und Studierenden wird beispielsweise durch das "Junior Researchers Program" die Möglichkeit geboten, bei der Mars-Simulation Amadee-20 mitzuwirken sowie das Mission Support Center zu besuchen. Weiters wird die Einbindung in aktuelle Projekte ermöglicht, wie im Fall der HTL Braunau in Zusammenarbeit mit anderen Schulen, die bei der Konstruktion des Raumanzugsimulators Serenity mitwirkte.

