Talente und Chancen

Was bedeutet Persönlichkeitsbildung und wie kann sie in die Tat umgesetzt werden? Dieser Frage geht eine Tagung an der Katholischen Privat-Universität Linz am 16. und 17. Jänner 2020 nach.

Als Experten halten u. a. Genetiker Markus Hengstschläger, Pater Friedrich Bechina von der Katholischen Bildungskongregation in Rom und Ines Weber Vorträge. Weber ist Professorin für Kirchengeschichte an der Katholischen Privat-Universität und leitet die Tagung. Am 16. Jänner findet überdies im VKB-Kundenforum eine Podiumsdiskussion statt, u. a. mit Hengstschläger, Bechina und Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer.

OÖN-Chefredakteur Gerald Mandlbauer wird moderieren.

Anmeldungen zur Tagung bis 15. November an i.weber@gute-gesellschaft.com

