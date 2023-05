Tagung "Bio kann mehr" am 15. Mai in Linz

Wie groß dabei das Potenzial für den Einsatz von Bio-Produkten ist, will der Verein Bio Austria am 15. Mai bei einer Tagung unter dem Motto "Bio kann mehr" in der Landwirtschaftskammer Oberösterreich (Auf der Gugl 3, 4020 Linz) zeigen.

Von 12.30 bis 17 Uhr bietet die Tagung die Möglichkeit, Vorträge zu besuchen und von Experten rund um das Thema nachhaltige Lebensmittel beraten zu werden. Dabei geben Betriebe Einblicke in die Praxis und wie es möglich ist, trotz eines engen Budgetrahmens auf biologisch nachhaltige Lebensmittel in der eigenen Küche umzustellen.

Regionale Bio-Bauern und Verarbeitungsbetriebe werden zudem bei der Tagung vor Ort sein, womit eine Kontaktaufnahme und ein Austausch mit Lieferanten möglich ist.

