Tagesmütter fühlen sich bei Novelle "übersehen"

Die Nachmittagsbetreuung durch Tageseltern soll nicht mehr gefördert werden, wenn mehr als zwei Kinder in einer Gemeinde Betreuung benötigen. Sobald drei oder mehr Kinder in einer Gemeinde zur Nachmittagsbetreuung angemeldet sind, soll diese im Kindergarten oder Hort stattfinden.

"Was übersehen worden ist, ist das Konzept der Tageseltern, wo Kinder länger betreut werden können, teilweise weiterhin auch bis zum Abend oder schon in der Früh, wo der Kindergarten noch nicht offen hat. Wir fordern, noch mal auf das Kindeswohl geschaut, die Novellierung anzuschauen und nicht zu konservativ zu rechnen", sagt Jasmine Chansri, Vorstandsvorsitzende des Vereins Aktion Tagesmütter OÖ (VTM), bei einer Pressekonferenz am Freitag in Linz.

