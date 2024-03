Tag des Waldes: Das ist der Baum des Jahres 2024

Seit 1971 steht der 21. März für den Internationalen Tag des Waldes. Die Vereinten Nationen haben ihn ins Leben gerufen, um auf die zahlreichen Funktionen des Waldes hinzuweisen: Neben seiner Rolle als Ökosystem ist der Wald Erholungsort, Rohstofflieferant und ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.

"Nach dem Tourismus ist die Waldwirtschaft der zweitgrößte Devisenbringer in Österreich", sagt Georg Starhemberg, Obmann von proHolz Oberösterreich. Etwa 70.000 Oberösterreicher beziehen ihr Einkommen aus einem Betrieb der heimischen Forst- und Holzwirtschaft. Holz und Papier zählen zu den wichtigsten Exportgütern.

Genug Rohstoff ist auf jeden Fall vorhanden: Aus (ober-)österreichischen Wäldern wird nicht mehr entnommen, als nachwächst. Alle fünf Minuten entsteht laut proHolz genug Holz für den Bau eines Einfamilienhaus. In den vergangenen 50 Jahren wuchs der oberösterreichische Wald um rund 42.000 Hektar - eine Fläche vier Mal so groß wie Linz.

Die Wälder sind auch unverzichtbar für den Klimaschutz: Bäume nehmen beim Wachsen das schädliche CO2 aus der Atmosphäre auf. Ein Kubikmeter Holz speichert den Kohlenstoff aus einer Tonne CO2. Damit die heimischen Wälder die Klimaveränderungen überstehen, ist sorgfältige Planung nötig. Passende Samen und Setzlinge sowie der richtige Standort sind zukünftig entscheidend, denn Hitze und Trockenheit schwächen viele Bäume und machen sie anfälliger für Schädlinge wie etwa den Borkenkäfer.

Die Eiche: Klimafit und vielseitig einsetzbar

Über den Titel "Baum des Jahres" darf sich heuer die Eiche freuen. Sie wird gerne im Möbelbau und in der Parkettholzerzeugung eingesetzt. Eichenfässer werden bevorzugt zur Lagerung von Whisky und Wein genutzt. Die Eiche zählt zu den wichtigsten Laubbäumen der Nordhalbkugel, in Österreich sind die Stiel- und Traubeneiche am meisten verbreitet. Die Bäume werden zwischen 35 und 40 Meter groß und können bis zu 800 Jahre alt werden. In Einzelfällen steht eine Eiche sogar länger als 1000 Jahre.

Eine Eiche in Leonding. Bild: VOLKER WEIHBOLD

In den österreichischen Wäldern ist der Tiefwurzler, der auch längere Trockenperioden und Stürme gut übersteht und daher zu den klimafitten Arten zählt, nicht sehr häufig vertreten. Sie machen nur 2,4 Prozent der Laubbäume in Österreich aus. Wie wertvoll das Holz ist, zeigte sich bei der Laubwertholzsubmission im Jänner 2024 in St. Florian: Pro Festmeter wurden Preise von mehr als 1800 Euro erzielt. Der teuerste Eichenstamm wurde für rund 7200 Euro verkauft.

Eicheln werde gerne von Eichhörnchen gesammelt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Eiche ist ein wichtiger Lebensraum für Tiere: Hier leben von allen Baumarten Österreichs die meisten Insektenarten. Für Wildtiere sind Eicheln eine wichtige Kohlenhydratequelle und werden gerne als Vorrat für den Winter angelegt. Für den Menschen sind die Früchte im rohen Zustand ungenießbar, geröstet lässt sich aus den Eicheln eine koffeinfreie Kaffeealternative herstellen.

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner