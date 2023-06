Tag des Ehrenamtes: Wie tausende Menschen die Lebensqualität sichern

Mit Menschen zusammenarbeiten, anpacken und schlussendlich einen Mehrwert schaffen – "genau das hat mir immer getaugt", sagt Daniel Bernhard. Der 28-Jährige ist Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Hellmonsödt.

Seit mittlerweile sechs Jahren übt der Mühlviertler das Amt aus. Die Feuerwehr sei für ihn "ganz einfach" eine Lebensaufgabe. Das spüre Bernhard besonders bei den Einsätzen, wo "man richtig reinbeißen muss". Durch den Zusammenhalt und die Kameradschaft würden aber selbst derartige Aufgaben leicht von der Hand gehen.

Die Freiwilligen Feuerwehren waren gestern als einer von mehr als 70 Organisationen beim "Tag des Ehrenamtes" in und um das Linzer Landhaus mit einem Stand vertreten. Auf der Bühne und an den Ständen wurden Tätigkeitsbereiche erklärt und auch um das ein oder andere Mitglied geworben.

Das Rote Kreuz demonstrierte den Ablauf einer Reanimation. Bild: Volker Weihbold

In Oberösterreich sind laut einer aktuellen IMAS-Studie 60 Prozent der Über-16-Jährigen ehrenamtlich aktiv. 22 Prozent der Oberösterreicher, die derzeit kein Ehrenamt ausüben, könnten sich laut der Studie eine ehrenamtliche Tätigkeit vorstellen.

"Braucht sich nur umschauen"

Von einem regen Zulauf berichtet auch Gerlinde Ferdin von der Bergrettung Hallstatt. "Menschen, die bergaffin sind und helfen wollen, sind bei uns immer willkommen." In Oberösterreich zählt die Bergrettung laut Ferdin etwa 850 Mitglieder – 40 davon sind Frauen. "Auch wenn wir uns nicht beklagen können, hoffen wir, in Zukunft noch weitaus mehr Frauen für die Bergrettung gewinnen zu können", sagt Ferdin. Dass das Ehrenamt in Oberösterreich einen so großen Stellenwert genieße, trage auch zur hohen Lebensqualität im Bundesland bei, wie Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger, der Vorsitzende des Freiwilligenrates, berichtet.

"Man braucht sich nur umschauen: Jeden Tag nehmen sich tausende Menschen unentgeltlich Zeit für Sicherheit, Gemeinwohl und Zusammenhalt – da können wir uns alle glücklich schätzen", sagt der Rotkreuz-Präsident.

Ehrenamt in Österreich

Laut einer vom Land Oberösterreich in Auftrag gegebenen IMAS-Studie engagieren sich 60 Prozent der Menschen über 16 Jahre im Bundesland ehrenamtlich. Von den restlichen 40 Prozent können sich zumindest 22 Prozent vorstellen, zukünftig eine ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben. Laut Statistik Austria gehen österreichweit rund 3,73 Millionen Menschen regelmäßig einer freiwilligen unbezahlten Tätigkeit nach. Das sind 49,4 Prozent der Gesamtbevölkerung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.