Tag der Zusteller: "Die Zeitung muss rechtzeitig am Frühstückstisch liegen"

Wenn in den Sommermonaten ein Radfahrer mit drei grauen Kisten um zwei Uhr nachts in Lambach erspäht wird, dann kann es nur einer sein: Zeitungszusteller Hermann Spannlang. „Ich richte mir die Zeitungen in Packerln her, wenn ich sie vom Treffpunkt abhole. Dann parke ich mein Auto am Marktplatz, hol mein Rad aus dem Kofferraum und los geht’s“, sagt der 56-Jährige, der seit 1998 die Tageszeitungen in der Marktgemeinde im Bezirk Wels-Land zustellt.