Tag der Elementarbildung: "Wir sind nicht die Basteltanten"

Elementarpädagogen sind in Oberösterreich seit Jahren Mangelware. Mit dem Ziel das "Kinderland Nummer eins" zu werden, versucht das Land die Rahmenbedingungen für das Kindergarten-, Krabbelstuben- und Hort-Personal zu verbessern. "Aktuell haben wir rund 11.000, doch wir brauchen in den nächsten Jahren zusätzlich tausende Elementarpädagogen. Unsere Forderung an den Bund ist deshalb, das Angebot weiter auszubauen", sagt Bildungsreferentin Christine Haberlander (VP).

Anlässlich des Tags der Elementarbildung besuchte Haberlander am Mittwoch die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) der Kreuzschwestern in Linz und brach eine Lanze für diese Bildungseinrichtungen: "Die Qualität dieser Ausbildung ist, wie hier bei den Kreuzschwestern, sehr sehr hoch."

"Wir wollen dieses Berufsbild ändern"

Um dem Pädagogenmangel entgegenzuwirken, fordert SP-Landesparteivorsitzenden Michael Lindner eine "Ausbildungsoffensive" und eine "Attraktivierung des Berufs". "Das ist uns allen eine Herzensangelegenheit", sagt Doris Mayer, BafEP-Direktorin der Kreuzschwestern, und ergänzte: "Es gibt genug Ausbildungsplätze, aber wir müssen die Kinder ermutigen, diesen Weg einzuschlagen." Nun wurde unter anderem das Einstiegsgehalt für pädagogische Fachkräfte um 250 Euro auf 3209,30 Euro brutto erhöht.

Dennoch kämpft das Berufsbild weiterhin mit Klischees, wie Erfahrungen der Schüler zeigen. "Viele Leute glauben noch immer, dass nichts dahinter steckt. Wir sind aber nicht die Basteltanten, die nur mit den Kindern spielen. Wir wollen dieses Berufsbild ändern, denn wir machen Bildungsarbeit, die in diesem Alter unglaublich wichtig ist", sagt Kreuzschwestern-Schulsprecherin Theresa Himmelfreundpointner. Ihre 17-jährige Stellvertreterin Julia Unter spricht die Vielseitigkeit der Ausbildung an: "Der Job ist sehr schön. Man bekommt die Freude der Kinder hautnah mit und lernt neben dem Umgang mit Kindern und Eltern, auch immer etwas für sein eigenes Leben."

Ausbildungsangebot auch für Spätberufene

In Oberösterreich gibt es aktuell fünf BAfEPs (fünf Jahre Ausbildung) sowie zwei Bildungsanstalten für Sozialpädagogik (BASOP, zweijähriges Kolleg). Mit der Fachschule für pädagogische Assistenzberufe (drei Jahre) und mehreren Hochschul- beziehungsweise Universitätslehrgängen wird neben Schülern auch Erwachsenen der Berufseinstieg in die Elementarpädagogik ermöglicht. "Es ist wichtig, dass wir gut ausgebildete Pädagogen haben und wir wollen auch allen Spätberufenen die Chance geben, das Berufsfeld zu wechseln", sagt Direktorin Mayer.

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber