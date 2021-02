Täter nach Banküberfall in Rainbach auf der Flucht

Gegen 11:45 Uhr betrat der Täter die Bankfiliale in Rainbach im Innkreis. Der Mann war ganz in schwarz gekleidet und hatte auch einen Rucksack dabei. Außerdem war er mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet. Er stahl einen Geldbetrag in unbekannter Höhe und flüchtete danach. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

