Täter hätten Fäuste geschmerzt, darum griff er zu Schlagstock

Ihm hätten die Fäuste von einer früheren Schlägerei geschmerzt, darum habe er zum Schlagstock gegriffen, gab ein 19-jähriger Russe gegenüber der Polizei an. Bei dem jungen Mann soll es sich um jenen Täter handeln, der am Sonntag in der Linzer Altstadt einen 28-Jährigen krankenhausreif geprügelt haben soll. Die Attacke hatte eine neuerliche Debatte um das Waffenverbot in der Linzer Altstadt ausgelöst, die OÖNachrichten berichteten.

Der Russe wurde von den Polizeibeamten am Montag am Linzer Hauptbahnhof kontrolliert. Bei der Einvernahme zeigte er sich geständig, den 28-Jährigen nach einem vorausgegangenen Streit zuerst der Faust ins Gesicht geschlagen und dann zum Schlagstock gegriffen zu haben. Er wollte seine Waffe nach den ersten Schlägen eigentlich wieder einfahren. Das Opfer sagte jedoch noch etwas, woraufhin er weiter auf den 28-Jährigen einschlug. Dabei kam dieser zu Fall und er trat ihm mit dem Fuß auf den Kopf. Der Beschuldigte flüchtete dann und versteckte sich bis zum Tag seiner Ergreifung. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 19-Jährige in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

