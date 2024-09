Täter-Duo beging in OÖ und NÖ 68 Diebstähle

Nach 68 Diebstählen in insgesamt fünf Bezirken in Oberösterreich und Niederösterreich konnte einem Gauner-Duo das Handwerk gelegt werden: Ein 27-Jähriger tunesischer Staatsangehöriger sowie ein 31-Jähriger marokkanischer Staatsangehöriger konnten aufgrund umfangreicher Ermittlungen der Polizei Lambach mit Unterstützung des KKD (Koordinierter Kriminaldienst) Vöcklabruck als Beschuldigte des Gewerbsmäßigen Diebstahles ausgeforscht werden. Während der 27-Jährige bereits festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert wurde, ist der 31-Jährige aktuell noch auf der Flucht.

Die beiden Männer werden beschuldigt, teilweise in gemeinsamer Verbindung und teilweise getrennt voneinander, in mehreren Tatnächten Serien an Pkw-Einschleichdiebstählen sowie weitere Diebstähle von Gepäckstücken in öffentlichen Verkehrsmitteln und Bahnhofs-Bereichen in den Bezirken Wels-Land, Vöcklabruck, Gmunden, Amstetten und Melk begangen zu haben.

27-Jähriger konsumierte auch Drogen

Ebenso stahl zumindest der 27-Jährige nachweislich mehrere Fahrräder, mit denen er sich zwischen den Tatorten fortbewegte. Die Täter entwendeten aus zumeist vor Wohnhäusern und Garagen abgestellten und unversperrten Pkw´s sämtliche Wertgegenstände, wie überwiegend Bargeld, Bankomatkarten, Elektronikgeräte, Sonnenbrillen und Parfums. Durch den Diebstahl einiger Bankomatkarten gelang es den Tätern mehrmals bei Zigarettenautomaten Waren einzukaufen sowie Bargeldbehebungen bei Bankomatterminals durchzuführen. Zudem wurde er wegen des nachweislichen Erwerbs, Besitzes und Konsums von Kokain und Marihuana angezeigt. Auch dazu zeigte er sich geständig.

