Täter auf der Flucht: 59-jähriger Linzer ausgeraubt

Ein 59-jähriger Linzer betrat am Samstag, gegen 19 Uhr, ein Mehrparteienhaus in der Weißenwolffstraße in Linz, als es hinter ihm an der Eingangstür klopfte. In der Annahme, es handelt sich um einen weiteren Bewohner, öffnete er die Tür und zwei junge Männer betraten das Objekt.

Als der 59-Jährige dann zum Lift gehen wollte wurde er von einem der Männer an der Schulter gepackt und zu Boden gedrückt. Der zweite Täter raubte ihm die Geldtasche. Anschließend lief das unbekannte Räuber-Duo davon.

Täterbeschreibung: Beide Männer sollen zwischen 18 und 25 Jahren alt sein, ca. 175 cm groß und vom Typ her eher dunkel. Weitere Merkmale sind nicht bekannt.