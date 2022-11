"Tägliche Turnstunde" gibt es schon in 100 Klassen

Die seit Jahren geforderte "Tägliche Bewegungs- und Sporteinheit" (TBuS) wird allmählich Realität. Seit Schulbeginn gebe es in den Bezirken Rohrbach und Urfahr-Umgebung ein Schulprojekt, in das 19 Schulen mit mehr als 100 Klassen und zudem sechs Kindergärten eingebunden seien, wie Sport-Landesrat Markus Achleitner (VP) und die für Bildung zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) am Montag informierten.

In den Volksschullehrplänen sind bisher drei Einheiten (in der ersten und zweiten Schulstufe) bzw. zwei Einheiten (in den dritten und vierten Klassen) verankert. Zusätzlich bekommen die Pilotschulen Unterstützung von externen professionellen Sportcoaches, die ein bis zwei Unterrichtseinheiten Sport pro Woche mit den Kindern machen. Diese Trainer sind von den Sportverbänden ASKÖ, ASVÖ bzw. Sportunion und werden vom Bund bezahlt.

Die Niederwaldkirchnerin Silvia Ehrengruber, sie holte als Judo-Sportlerin 2003 bei der Europameisterschaft Bronze, ist eine solche Trainerin. Sie betreut in ihrer Heimatregion sechs Volksschulen. "Mir ist wichtig, dass die Kinder die Gelegenheit haben, so viele Sportarten und Bewegungsformen wie möglich auszuprobieren, und dabei Spaß haben", sagt sie. Wie auch Haberlander und Achleitner betonen, geht es darum, Kindern die Freude an der Bewegung vermitteln.

Um pro Tag tatsächlich auf eine ganze Einheit Sport und Bewegung zu kommen, wird in der Pilotregion auch täglich auf ausreichend Bewegung im Regelunterricht geachtet. "Kleine Bewegungsinterventionen lassen sich in fast jede Unterrichtseinheit integrieren und lockern sie auf", sagt Sandra Hödelsberger, Volksschuldirektorin an der Pilotschule St. Martin im Mühlkreis. "Wir stellen uns vor, wir sind ein Pferd und hüpfen über den Graben" heißt eine dieser Übungen, bei der sich die Kinder in der Klasse für ein paar Minuten austoben können.

Bund muss Rahmen schaffen

Das Pilotprojekt solle zwei Jahre dauern, danach müsse es bundesweit auf alle Schulen ausgerollt werden, fordert Achleitner. Dazu müssen Bildungs-, Sport- und Gesundheitsministerium an einem Strang ziehen. Die Länder würden gerade mit dem Bund darüber verhandeln. Ziel sei es, im Herbst 2023 ein "klares Konzept für Umsetzung und Finanzierung" vorzulegen, so Achleitner.