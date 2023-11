Symposium: Vier Tage im Zeichen der Menschenrechte

"Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden."

Der Artikel sechs der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte stand am Wochenende im Mittelpunkt des Menschenrechtesymposiums in der Bewusstseinsregion Mauthausen, St. Georgen, Gusen. Es gab Referate, unter anderem von ORF-Chefreporter Fritz Dittlbacher, Diskussionsrunden, Filmvorführungen und begleitete Spaziergänge zu historischen Plätzen. Mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem In- und Ausland nahmen daran teil. Das Symposium griff einmal mehr Themen auf, die die nationale und internationale Politik beschäftigen. Auch der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas, wandte sich in einem Videobeitrag an die Teilnehmer: "Dass eine Region, die historisch für Tod und Vernichtung steht, sich als Bewusstseinsregion den Menschenrechten und den Grundfesten der Demokratie widmet, kann nicht genug gewürdigt werden."

Mit OÖN-Beteiligung feierte am Samstag ein Film über den polnischen KZ-Überlebenden Stanislaw Zalewski seine Uraufführung. Jan Dorfer und Daniel Klingler schufen rund um ein Zeitzeugengespräch ein Zeitdokument eines der letzten Überlebenden des Konzentrationslagers Gusen. Der Historiker Jan Rydel von der Universität Krakau schilderte dazu den historischen Kontext: Das KZ Gusen sei "einer der größten polnischen Friedhöfe des Zweiten Weltkriegs".

