„Symbol für Innovation“: Start für die „WeBuild“ Energiesparmesse in Wels

Auch beim 40. Jubiläum bleibt die „WeBuild“ Energiesparmesse ein Highlight im Kalender der Messe Wels. Das zeigte sich am Freitag am ersten Publikumstag, der schon am Vormittag Tausende Besucher aus ganz Oberösterreich und darüber hinaus anzog. „Wir sind hochzufrieden, schon der Fachbesuchertag am Donnerstag ist hervorragend gelaufen“, sagt Messedirektor Robert Schneider.

Zur Eröffnung sprach Landeshauptmann Thomas Stelzer von der Messe als Symbol für die Innovationskraft: „Hier sieht man, was zu erreichen ist, wenn man keine Grenzen des Denkens auferlegt, sondern dem Forschergeist eine freie Bühne überlässt.“ Er gab mit LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP), Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und dem Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) einen Eindruck vom Angebot der zahlreichen Aussteller, die großteils aus Österreich kommen.

Die volle Auswahl

Viele Gäste kommen mit konkreten Vorhaben zur Messe. Petra Grafeneder war schon im Vorjahr wegen des Heizungstauschs da, heuer ist sie auf der Suche nach neuen Fenstern: „Nach 35 Jahren müssen neue her.“ Außerdem soll das Bad altersgerecht saniert werden. Sie schätze die Möglichkeit, auf der Energiesparmesse verschiedene Anbieter zu vergleichen: „Außerdem lege ich Wert auf Produkte von österreichischen Firmen.“

Bildergalerie: Energiegeladener Messestart (Foto: Antonio Bayer) Bild 1/21 Galerie ansehen

Geschäftsführer Gerhard Dell steht selbst am Stand des Energiesparverbands Oberösterreich im Einsatz. Er zeigt sich erfreut über den großen Andrang: „Wir bieten die ganze Palette unseres Beratungsangebots. Neben dem ganzheitlichen Sanieren, PV-Anlagen und Heizkesseltausch widmen wir uns dem Megatrend der Erneuerbaren Energiegemeinschaften mit einem Stand.“ Aufgrund vieler Beratungen beim Verband habe sich eine hohe Nachfrage abgezeichnet. „Einen eigenen Bereich haben wir auch für ökologische Dämmstoffe. Insbesondere junge Familien wollen wissen, was sie sich da an die Wand kleben.“

Messepremiere

Die Firma Fronius präsentierte am Donnerstag ihren neuen Stromspeicher Reserva auf der Messe. „Damit können wir Komplettlösungen für PV-Anlagen anbieten, dazu kommen besonders viele Fragen“, sagt der technische Berater Sandro Köhl. Die aktuelle Fördersituation beschäftige sowohl die Endkunden als auch die Unternehmer, die an den Fachtagen den Stand besuchten. „Sie wünschen sich vor allem Klarheit“, sagt Köhl.

Noch diesen Samstag und Sonntag können sich die Besucher bei der Energiesparmesse von 9 bis 17 Uhr alle Informationen für ihre Bau- und Sanierungsprojekte holen. Auch ein Besuch am Stand der OÖNachrichten kann sich auszahlen: Bei Gewinnspielen gibt es zum Beispiel energieeffiziente Haushaltsgeräte zu holen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.