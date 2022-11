Supermarkt überfallen: Intensive Fahndung im Großraum von Linz 

Bewaffnete Polizeibeamte erregten am Nachmittag die Aufmerksamkeit von Passanten in Kleinmünchen: Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Feilstraße war eine Großfahndung eingeleitet worden.

Die unbekannten Räuber tauchten ersten Informationen zufolge gegen 16 Uhr in der Unimarkt-Filiale in der Feilstraße auf. Es handelte sich um zwei Täter, die dunkle Masken und dunkle Kleidung trugen. Einer davon dürfte eine Faustfeuerwaffe gehabt haben.

Nachdem sie den Raub verübt hatten, gelang den Unbekannten die Flucht in bisher unbekannte Richtung. Trotz der Intensivfahndung gelang es nicht, die Täter zu bis zum Abend ausfindig zu machen.

Die Erhebungen der Polizei laufen weiterhin.