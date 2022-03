Supermarkt bei Freigang überfallen: Prozess gegen verurteilten Mörder in Wels

Ein wegen Mordes Verurteilter dürfte seinen Freigang aus der Justizanstalt Stein im September 2021 genutzt haben, um mit einem Komplizen einen Lebensmitteldiskonter in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) zu überfallen. Der 51-jährige Angeklagte soll den 22-Jährigen eingewiesen und im Fluchtauto gewartet haben.

Seit Juli war der nun angeklagte Häftling im Entlassungsvollzug. Er hatte 2006 einen Wirt aus Lambach mit einem Sesselbein totgeprügelt und dafür 20 Jahre ausgefasst. Als Freigänger plante er offensichtlich die nächste Straftat. Er soll laut Anklage eine Gaspistole gekauft und dem mittlerweile 23-Jährigen erklärt haben, "was er zu tun hat".

Am 30. September, kurz vor Ladenschluss um 19.25 Uhr, betrat der Mann den Supermarkt und forderte mit vorgehaltener Waffe von einem Angestellten, Geldscheine aus der Kasse in eine Tasche zu geben. Danach ging er mit dem 17-jährigen in das Lager zum Tresor, wo sich die Filialleiterin befand. Sie öffnete diesen und gab dem Räuber Scheine und Münzrollen, der danach zum Fluchtauto rannte. Dem Duo gelang die Flucht, wenige Tage später - am ersten Oktoberwochenende - wurde es aber geschnappt und ein Teil der Beute sichergestellt. Der Entlassungsvollzug für den Mörder wurde widerrufen, auch sein Komplize befindet sich in Haft. Beiden drohen jeweils bis zu fünfzehn Jahre Haft.