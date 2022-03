"Ich kann nicht mehr", "Das soll aufhören" oder "Ich will endlich meine Ruhe haben." So und ähnlich äußern sich laut Silvia Breitwieser von der Telefonseelsorge OÖ jene Anrufer, die an Suizid denken. Mehr als drei Menschen nehmen sich in Österreich pro Tag das Leben. Damit ist Suizid bei unter 50-Jährigen eine der häufigsten Todesursachen, bei 15- bis 29-Jährigen sogar – nach Unfällen – die zweithäufigste.