Südafrikanische Virus-Mutation rückte Ischl nahe

In Salzburg wurde eine Frau aus dem Flachgau positiv auf die südafrikanische Mutation des Coronavirus getestet. Weil sie am Freitag in Bad Ischl einkaufen war, hat die Salzburger Landessanitätsdirektion einen Aufruf gestartet: Wer am Freitag zwischen 16.30 und 18 Uhr in der Bad Ischler Hofer- oder in der Fressnapf-Filiale in der Salzburger Straße war, möge sich unter der Telefonnummer 0662 / 8180 - 5981 melden.

Die Frau ist der zweite Verdachtsfall im Bundesland Salzburg. Sie war vom 9. bis 10. Februar im Bezirk Schwaz in Tirol bei Verwandten zu Besuch, die ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Erst gestern, Dienstag, hatte die Stadt Salzburg über einen ersten Verdachtsfall zur Südafrika-Mutation informiert. Ein afrikanischstämmiger Österreicher war nach der Rückkehr aus Südafrika positiv getestet worden, ein Screening auf die Virusmutationen brachte aber kein klares Ergebnis. Allerdings dürfte er seinen 15-jährigen Sohn angesteckt haben.

Südtirol zieht unterdessen nach dem Bekanntwerden der ersten sechs Fälle der südafrikanischen Coronavirus-Variante rigoros Konsequenzen. Vier Gemeinden, darunter die Stadt Meran, sind ab heute weitgehend abgeriegelt worden. Das Verlassen und Betreten der Gemeinden wird nur in unbedingt erforderlichen Fällen erlaubt sein. Betroffene müssen dabei einen PCR- oder Antigen-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Die Durchfahrt durch diese Gemeinden bleibt erlaubt. Neben Meran sind St. Pankraz, Riffian und Moos in Passeier betroffen. In ganz Südtirol werden die Schulen nach den Ferien zudem in den Fernunterricht gehen.

Zweitansteckungen in Nordtirol

Aus Nordtirol wurden gestern sechs Fälle einer Zweitansteckung bekannt. Die Personen, die bereits eine Coronavirus-Infektion durchgemacht hatten, haben sich mit der südafrikanischen Variante des Virus erneut angesteckt. Der Krankheitsverlauf der Betroffenen soll milde sein.