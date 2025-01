Drogenring im Bezirk Wels-Land und Gmunden aufgedeckt

Von 2019 bis Sommer 2024 sollen zwei Männer (30, 31) Drogen im Wert von etwa 200.000 € verkauft haben.

Der 30-Jährige aus Eberstalzell (Bezirk Wels-Land) und der 31-Jährige aus Laakirchen (Bezirk Gmunden) sollen vor allem in ihren Wohnungen und der näheren Umgebung mit den Drogen gehandelt haben. Darunter waren mehrere Kilogramm Cannabis und Amphetamine wie Kokain, Speed oder MDMA.

Beide Verdächtige geständig

Beide Männer wurden im Sommer in ihren jeweiligen Wohnungen festgenommen. Bei dem 30-Jährigen wurden 300 Gramm Cannabis und 100 Gramm Amphetamine gefunden, beim 31-Jährigen 50 Gramm Cannabis und Kleinmengen an Amphetamin. Bei der Vernehmung zeigten sich beide Verdächtige geständig, sie befinden sich in Haft. Der Mann aus Eberstalzell wurde bereits verurteilt.

Insgesamt konnten 38 weitere Personen ermittelt werden, die die Drogen gekauft haben sollen. Elf Hintermänner dürften die Drogen an die zwei Hauptverdächtigen verkauft haben, zwei davon wurden festgenommen.

