Suchtgift-Schwerpunktaktion der Linzer Polizei: 27 Anzeigen

27 Anzeigen in siebeneinhalb Stunden: Das ist die Bilanz einer Suchtgift-Schwerpunktaktion der Linzer Polizei. Am Donnerstag waren die Beamten zwischen 10 Uhr und 17.30 Uhr im gesamten Stadtgebiet fündig geworden. Unter anderem konnten 41 Gramm Cannabis, zwei Gramm Crystal Meth und 1305 Euro Erlös aus Drogengeschäften sichergestellt werden. Dreimal kam es wegen "Handels mit einer großen Menge an Suchtgift" zu Anzeigen, gleich vierzehnmal schritten die Beamten wegen "verbotenen Umgangs mit Suchtgift" ein.

Auch Diebstahl, Anstandsverletzung und Lenken eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss wurden angezeigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.