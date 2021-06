Suche nach verunglücktem Klippenspringer am Wolfgangsee

Der junge Mann war am Sonntagvormittag von einem Felsen neben der Falkensteinwand in den See gesprungen und schwer verunglückt. Laut einem Bericht des ORF hatten seine Begleiter beobachtet, wie der 25-Jährige flach mit dem Rücken auf dem Wasser aufgeprallt und sofort versunken sei. Die beiden Gleichaltrigen verständigten sofort die Einsatzkräfte. Am Nachmittag suchten die Wasserrettung Salzburg und Oberösterreich sowie Feuerwehr und Alpinpolizei mit mehreren Booten nach dem Vermissten.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.