Suche nach vermisstem Taucher in Feldkirchen

Gegen 17 Uhr wurden insgesamt acht Feuerwehren sowie die Wasserrettung zu dieser Suchaktion alarmiert. Ein Taucher sei im Mühldorfer Weiher unter Wasser, allerdings wurden keine Luftblasen mehr gesehen, so die Information. Neun Personen der Wasserrettung rückten aus, Zur Unterstützung wurden außerdem die Feuerwehren Alkoven, Aschach an der Donau, Eferding, Traun, Sankt Georgen an der Gusen, Sankt Martin im Mühlkreis, Mühldorf und Feldkirchen an der Donau gerufen.

Ob es sich bei der Alarmierung um einen Fehlalarm handle, der Taucher möglicherweise an einer anderen Stelle aus dem Gewässer gestiegen war oder es tatsächlich zu einem Unfall gekommen war, konnte Johann Persterer, Ortsstellenleiter der Wasserrettung Feldkirchen, vorerst nicht sagen.

Beim Mühldorfer Weiher handelt es sich um einen künstlich angelegten Tech auf einem Golfplatz.

