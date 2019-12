Suche nach Pflegeeltern für das in einem Stiegenhaus abgelegte Findelkind

Noch hat das Findelkind von Altlichtenberg keinen Namen: jener in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf die Welt gekommene Bub, der – eingewickelt in Handtüchern und einen Polster – im Stiegenhaus vor einer Wohnung abgelegt worden ist. Im Linzer Kepler Universitätsklinikum (KUK) ist das Baby unter dem Verweis "anonym" aufgenommen worden. Dort wird das gesunde Neugeborene betreut und es wird so lange im Spital bleiben, bis die Kinder- und Jugendhilfe des Landes Oberösterreich geeignete Krisenpflegeeltern gefunden hat.

"Nach dem Personenstandsgesetz obliegt es dem Landeshauptmann, einem Findelkind Vor- und Nachnamen zu geben", sagt Karl Heuberger von der Kinder- und Jugendhilfe. Üblich sei es, dem Baby jenen Rufnamen zu geben, den das Personal im Krankenhaus ausgewählt hat. Dafür sei es aber noch zu früh, sagt KUK-Sprecherin Renate Wagner.

Psychische Ausnahmesituation

Denn weiterhin geben die Behörden die Hoffnung nicht auf, dass sich die Mutter noch meldet. Auch die Polizei fahndet weiterhin nach der unbekannten Frau. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und vermutlich Hilfe braucht.

"In solchen Fällen leitet das Pflegschaftsgericht das Adoptionsverfahren nicht vor Ablauf von sechs Monaten ein", sagt Heuberger. Die Krisenpflegeeltern kämen im Regelfall aber nicht auch als Adoptiveltern in Frage. "Weil sie geschult sind für Situationen der vorübergehenden Pflege." Auch die Auswahl der Adoptiveltern treffe die Kinder- und Jugendhilfe, die Adoption müsse vom Gericht genehmigt werden. "Nach der erfolgten Adoption ist es ausgeschlossen, dass die leibliche Mutter ihr Kind zurückbekommt", so Heuberger. Oberstes Ziel sei es aber, einen permanenten Wechsel der Bezugspersonen für das Kind zu verhindern. Einmal mehr verweist das Sozialressort des Landes auf die "Babyklappen", die im KUK in Linz und in den Spitälern in Wels, Ried und Vöcklabruck eingerichtet sind. Dort können Frauen ein Kind anonym abgeben. Zudem werden in den Spitälern auch anonyme Geburten angeboten. "Die Frauen kommen in die Aufnahme, ohne einen Namen angeben zu müssen. Es wird eine Nummer vergeben, die nicht rückverfolgbar ist", betont KUK-Gynäkologe Omar Shebl. Die Mutter könne im Regelfall ein paar Stunden nach der Geburt nach Hause gehen.

Von 2014 bis 2018 kam es in Oberösterreichs Spitälern zu 27 anonymen Geburten, im selben Zeitraum wurde die Babyklappe ein Mal in Anspruch genommen.

"Sehr großes Risiko"

Alleine, ohne Unterstützung, ein Kind auf die Welt zu bringen, sei für Mutter und Kind sehr riskant. Bei der Mutter seien Geburtsverletzungen wie etwa Dammrisse nicht ausgeschlossen, sagt Shebl. Für das Baby bestehe die Gefahr von Infektionen und Unterkühlung, sagt Gabriele Wiesinger, KUK-Primarärztin für Neonatologie. "Die Mutter wird in solchen Fällen Atmung und Kreislauf des Kindes nicht beurteilen können. Alleine zu entbinden, ist für Mutter und Kind ein sehr großes Risiko", warnt die Medizinerin.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at