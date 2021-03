Suche nach Haustier: Landes-Portal hilft

Ob Französische Bulldogge, Chihuahua, Berner Sennerhund – oder Katzen, Minischweine und Meerschweinchen: Alle Tierheime und Tierschutzorganisationen Oberösterreichs präsentieren unter www.tierschutzportal.ooe.gv.at ihre Findelkinder und hoffen, dass sich deren Besitzer melden, aber auch unliebsame Zwei- und Vierbeiner werden auf der Seite vermittelt.

Jetzt hat die Website ein neues Design und neue Inhalte bekommen. Herzstück bleibt aber die Suche nach entlaufenen oder neuen Haustieren. "Das Tierschutzportal ist 2013 erstmals online gegangen und seither zentrale Stelle für die Tiersuche in Oberösterreich. Mit dem nun durchgeführten Relaunch ist die Seite nicht nur moderner und übersichtlicher, sondern sie wurde auch barrierefrei umgesetzt", sagt die zuständige Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP).

Entlaufene Tiere können so rund um die Uhr gesucht und damit schneller an ihre Besitzer zurückgegeben werden. "Wer auf der Suche nach einem tierischen Familienmitglied ist, kann sich auf dem Tierschutzportal vorab unkompliziert informieren, welche Tiere in Oberösterreichs Tierheimen auf eine erfolgreiche Vermittlung warten", sagt Tierschutzombudsfrau Cornelia Rouha-Mülleder. Auf der Seite wird auch über wichtige Tierschutzmaßnahmen, wie die Kastration von Katzen, informiert.

