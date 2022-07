Suche nach dem schönsten Dino Oberösterreichs

70 lebensgroße Saurier-Statuen gibt es im Dinoland im Schloss Katzenberg zu bestaunen. Auf 40.000 Quadratmetern können Kinder selbst zu Archäologen werden, auf Dino-Scootern fahren und sich auf einem großen Spielplatz austoben.

Nun gibt es für Dinobegeisterte auch Preise zu gewinnen: Beim Dino-Malwettbewerb können bis zum 8. August selbstgemalte Bilder eingereicht werden. Alle Zeichnungen werden online unter nachrichten.at veröffentlicht. Unter den besten Einsendungen werden drei Preise verlost.

Als erster Preis winken zwei Übernachtungen für eine Familie (zwei Erwachsene und zwei Kinder) im Vier-Sterne-Hotel "Gasthof zur Post" in Obernberg am Inn. Dazu gibt es einen Familien-Eintritt ins Dinoland auf Schloss Katzenberg und in die Falknerei Adlerwarte in Obernberg.

Der Preis für den zweiten Platz ist ein Familien-Eintritt zu "Disney on Ice" in der Tips-Arena im März 2023. Der Drittplatzierte erhält einen Familieneintritt in das Dinoland.

Teilnahme: Bis zum 8. August ein Dino-Bild malen und dieses unter nachrichten.at/malwettbewerb hochladen. Dort finden Sie auch weitere Infos zum Gewinnspiel.