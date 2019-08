Suchaktion: Vermisster Wanderer verlor Handy und schlief in Höhlen

Alles war vereinbart. Am Samstag, früher Vormittag, noch vor den ersten Regenschauern, sollte sich ein 27-Jähriger aus Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) mit seinen zwei Brüdern in der Pühringerhütte am Plateau des Toten Gebirges treffen. Um vier Uhr früh wollte der junge Einheimische vom Almsee aus zur vierstündigen Wanderung über den Sepp-Huber-Steig aufbrechen. Seine Schuhe schnürte er dann aber deutlich früher. Bei Neumond, in fast völliger Dunkelheit, marschierte der 27-Jährige los, vergaß aber bei aller Spontanität, eine Stirnlampe einzupacken.

Kein Akku, dann kein Handy

Das Licht seines Mobiltelefons, das als Ersatz herhalten musste, erlosch nur wenige Minuten später: Durch die zusätzliche Beleuchtung war der Akku ausgegangen. Der 27-Jährige schlug nach nur wenigen Metern den falschen Weg ein und stieg in Richtung Kolmkar auf. Als er seinen Irrtum bemerkte, fehlte bereits ein wichtiger Bestandteil seiner Ausrüstung: Der junge Mann hatte auch sein Handy verloren. Nun spitzte sich seine Lage endgültig zu: Der 27-Jährige konnte keinen Notruf mehr absetzen und galt wenige Stunden später bereits als vermisst. Denn seine Brüder machten sich knapp 900 Höhenmeter weiter oben bereits Sorgen und alarmierten gegen acht Uhr früh die Bergrettung.

32 Bergretter, 25 Feuerwehrleute, mehrere Hundeführer und Alpinpolizisten schwärmten aus, um den jungen Mann zu suchen. "Durch das schlechte Wetter konnte der Hubschrauber aber nur bedingt fliegen", sagt Martin Trautwein, Leiter der Bergrettung Grünau. Während ein Suchtrupp über den Grieskarsteig aufstieg, tauchte, nach mehr als zwölf Stunden, plötzlich der Vermisste auf. "Er war wohlauf und hat die Nacht offenbar in Höhlen verbracht", sagt Trautwein. Der 27-Jährige hatte nicht nur das Handy, sondern auch sein Zeitgefühl verloren: Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass es bereits Nachmittag geworden ist.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at