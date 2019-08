Suchaktion nach vermisstem Bergsteiger

Der Mann aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems bestieg am Freitag ausgehend vom Kremsursprung über das sogenannte "Grüne Band" die Kremsmauer in der Gemeinde Micheldorf. Zur Mittagszeit schickte der Mann seiner Ehefrau eine Nachricht, dass er gegen 16 Uhr zu Hause sein werde. Als der 56-Jährige um 19 Uhr noch immer nicht daheim war, erstattete seine Familie schließlich Anzeige bei der Polizei.

Sofort wurde eine großangelegte Suchaktion mit der Bergrettung, der Alpinpolizei, einer Hundestaffel und einem Polizeihubschrauber gestartet, welche leider negativ verlief. Die Suche nach dem 56-Jährigen wurde in den frühen Morgenstunden am Samstag fortgesetzt.

