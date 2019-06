Suchaktion nach Schwimmer am Oedter See ohne Ergebnis beendet

Eine Augenzeugin gab an, gegen 17.30 Uhr beobachtet zu haben, wie eine Person im See badete und unterging. 40 Taucher der Wasserrettung und der Feuerwehr suchten nach der Person. Nach mehrmaligen Tauchgängen wurde die Suche um 20.30 Uhr ohne Ergebnis beendet. Ob in den kommenden Tagen weiter gesucht wird, hängt auch davon ab, ob eine Vermisstenanzeige bei der Polizei eingeht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.