Suchaktion nach rüstigem 97-Jährigen erfolgreich

Der Mann war mit dem Auto in den Wald gefahren, um Grenzpfosten zu kontrollieren. Er kam dabei zu Sturz und verletzte sich leicht am Kopf. Nachdem ihn die Suchmannschaft im Bereich eines Waldweges gefunden und er ärztlich untersucht worden war, wurde der Mann in häusliche Pflege entlassen.

Alarm geschlagen hatte der Enkelsohn, weil sein Großvater abends nicht nach Hause gekommen war. Die Polizeiinspektion Unterach am Attersee leitete daraufhin eine Suchaktion ein, an der sich zwei Feuerwehren, das Rote Kreuz, eine Diensthundestreife der Polizei und die Flugpolizei beteiligten.