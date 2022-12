Suchaktion nach Roland K. wird heute fortgesetzt

Wie berichtet, führt die letzte Spur des 42-jährigen Natternbachers an die Donaulände.Eine neue Auswertung der Handydaten zeigt, dass er sich am 10. Dezember um 3.47 Uhr zwischen dem Kunstmuseum Lentos und dem Arcotel befunden haben muss. Die Polizei geht mittlerweile von einem tragischen Unglücksfall aus.

Die Suche per Polizeihubschrauber soll heute, Samstag, erfolgen. Bereits am Donnerstag hatten zahlreiche Feuerwehrleute und Polizisten mit Booten und Drohnen den Bereich an der Donau abgesucht. Das Landeskriminalamt ersucht derweil weiterhin um Hinweise: 059133 /40 3333.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Land und Leute

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.