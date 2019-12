Suchaktion nach demenzkranken Mann in Marchtrenk

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Am Abend meldete sich die Tochter bei der Polizei in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) und gab an, dass ihr demenzkranker Vater abgängig sei. Gegen 20.30 Uhr wurde eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet, drei Feuerwehren, mehrere Einsatzkräfte mit Suchhunden, zahlreiche Polizisten sowie der Polizeihubschrauber waren im Einsatz. „Wir haben den Bereich Marchtrenk, das Siedlungsgebiet und die Wälder abgesucht“, sagt ein beteiligter Feuerwehrmann von der Feuerwehr Marchtrenk. Auch die angrenzende Welser Neustadt wurde abgesucht. Kurz nach Mitternacht wurde die Suche abgebrochen. Am Dienstagfrüh wurde die Suche wieder aufgenommen.