Suchaktion bei Laakirchen: 21-Jähriger wird seit Faschingsdienstag vermisst

Bernd A., der aus dem Ohlsdorfer Ortsteil Hildprechting stammt, hatte am Dienstagabend gemeinsam mit seinem Vater und Freunden eine Faschingsfeier in einem Gasthof am Laakirchener Hauptplatz im Bezirk Gmunden besucht. Gegen 21.30 Uhr wurde er zwischen dem Gasthaus Bader und dem Alten- und Pflegeheim in der Wolfstraße zuletzt gesehen. Seither fehlt jede Spur von ihm. In der Region Laakirchen/Ohlsdorf ist eine großangelegte Suchaktion angelaufen.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens hat der 21-Jährige ein Gandalf-Kostüm getragen (rechts am Bild):

Bernd A. wurde zuletzt am Faschingdienstag in dem Kostüm am rechten Bild gesehen. Bild: privat

Bernd A. hat rotes Haar und ist zwischen 1,75 bis 1,80 Meter groß.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 133 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen.

Erst am Mittwochabend hat die Suche nach einem Vermissten in Altmünster (Bezirk Gmunden) ein trauriges Ende genommen. Ein 46-Jähriger, der ebenfalls seit Dienstag vermisst wurde, konnte nur noch tot aus dem Traunsee geborgen werden. >> Zum Artikel