Sturz vom Heuboden: St. Marienkirchen verlor mit Franz L. seinen großen Planer

Franz L. hatte immer einen Plan. Für seine Kunden im Baumanagement, aber auch für seine Gemeinde, in der er zahlreiche Veranstaltungen abwickelte. Seinen Plan für das neue Feuerwehrhaus in St. Marienkirchen bei Schärding kann er nicht mehr umsetzen. Der 46-jährige Bau- und Zimmermeister, der auch eine Landwirtschaft betrieb, stürzte am Mittwoch in den Tod.