Sturz vom Heuboden: Mann starb noch am Hof

Jede Hilfe zu spät kam für einen Mann Mittwochnachmittag in Sankt Marienkirchen bei Schärding. Der Mann, er dürfte älter als 40 Jahre sein, war auf den Heuboden eines Hauses gestiegen. Dabei dürfte er den Halt verloren haben und vier Meter in die Tiefe gestürzt sein. Er erlag laut Rotem Kreuz noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

