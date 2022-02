Sturz auf Gleise dürfte Frau Leben gerettet haben

Dramatische Minuten haben sich am späten Mittwochnachmittag auf der Strecke der Summerauer Bahn in Richtung Linz bei Pregarten abgespielt. Nachdem eine 25-jährige Lokführerin befürchtet hatte, mit ihrer Zuggarnitur eine Frau erfasst zu haben, wurde die Strecke für den gesamten Bahnverkehr gesperrt.

Sofort suchte eine Außendienststreife mit Helfern der freiwilligen Feuerwehr im Umfeld der Brücke Pregartsdorf den Bereich der Gleise ab. Als ihnen eine verwirrt wirkende Frau entgegenkam. Die Einsatzkräfte brachten sie in Sicherheit.

Wie sich herausstellte, hatte die 74-jährige Frau kurz davor das Bezirksseniorenheim, in dem sie in Kurzpflege war, verlassen und wollte laut Polizei entlang der Gleise wieder nach Hause gehen. Genau in dem Moment, in dem sich der Zug näherte, war sie gestolpert und neben die Gleise gestürzt. Und das dürfte ihr vermutlich das Leben gerettet haben. Bei dem Sturz hatte die Frau Verletzungen erlitten. Nach der Erstversorgung wurde sie wieder ins Bezirksseniorenheim zurückgebracht.