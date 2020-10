Sturmwarnung: Wo es in der Nacht auf Samstag ungemütlich werden kann

Ampelschaltungen für einzelne Bezirke gibt es nicht erst seit Corona. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) etwa zeigt mit Ampelfarben Wetterwarnungen an. Und da sind für Samstag drei Bezirke in Oberösterreich auf orange geschaltet: In Gmunden, Kirchdorf und Steyr-Land erwarten die Meteorologen kräftigen Föhnsturm mit Spitzen bis 90 km/h, in den Föhnschneisen des Hochgebirges teils sogar mehr als 100 km/h.

Die Bezirke am Alpennordrand und am Übergang zum Alpenvorland sind gelb eingezeichnet. Das bedeutet Windspitzen bis 70 km/h. Am Nachmittag soll sich der Wind laut ZAMG etwas legen. Auch der Sonntag wird föhnig, aber nicht mehr stürmisch.

