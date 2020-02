Sturmwarnung: "Tief Bianca" zieht über Oberösterreich

"Der Wind frischt auf mit Spitzen von bis zu 100 km/h. Man muss wieder mit Sturmschäden rechnen wie in der Nacht auf Montag", warnt Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Vor allem im Mühlviertel könnte es eine sehr unruhige Nacht werden. Der Sturm soll aber bereits in der Nacht weiterziehen und das Wetter beruhigt sich wieder.

Mit den Launen der Natur und Temperaturen von bis zu 18 Grad hatten zuletzt auch die Organisatoren der bevorstehenden Ski-Weltcup-Rennen in Hinterstoder zu kämpfen. Auch in den kommenden Tagen erwartet die Veranstalter "herausfordernde Wetterbedingungen", sagt der Meteorologe. "Wir stehen in engem Kontakt mit den Organisatoren in Hinterstoder. Es gibt viele Baustellen, darunter Neuschnee, Temperaturschwankungen, Wind und die Sichtverhältnisse, die alle Verschiebungen der Rennen mit sich bringen könnten", sagt Ohms.

Am Samstag am freundlichsten

Wenn am Freitag um 10 Uhr in Hinterstoder der Ski-Weltcup mit der Kombination startet, wird es noch windig sein und Schnee- und Regenschauer ziehen durch. Am Nachmittag soll es freundlicher werden. "Der Samstag wird der freundlichste Tag des Weltcup-Wochenendes", sagt Ohms. Aufgrund des Südföhns wird es mit 6 bis 12 Grad deutlich milder als zuletzt und zeitweise sonnig. Am Sonntag ist es von Süden her nass, in der nördlichen Landeshälfte etwas trockener.

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at