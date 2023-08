Sturmwarnung für Oberösterreich

An der Vorderseite einer Kaltfront entstehen in der feuchten und hochlabil geschichteten Luftmasse teils kräftige Gewitter. Hauptgefahren sind dabei neben örtlichem Starkregen und Hagel vor allem Sturmböen.

Ab wann?

Nach einer freundlichen und recht sonnigen Wetterphase formieren sich ab dem späteren Nachmittag kräftige Gewitterzellen, die nach etwa 17 Uhr von Westen her in organisierter Form auf Oberösterreich übergreifen, so GeoSphere. Die Windspitzen treten recht flächig auf und erfassen von West nach Ost bis spätestens 21 Uhr das ganze Bundesland. Der Rest der Nacht sollte ruhig verlaufen.

Betroffene Bereiche

Orange Warnung:

Betroffen ist das ganze Bundesland, eine etwas geringere Gefährdung liegt nur in den inneralpinen Regionen im Süden Oberösterreichs vor. Verbreitet sind Windspitzen zwischen 70 und 100 km/h zu erwarten, punktuell sind auch höhere Werte möglich. Eine räumliche Eingrenzung der Spitzenwerte ist dabei nicht möglich.

In Zonen mit Warnstufe „Orange“:

Beeinträchtigungen der Infrastruktur (Verkehr, Energieversorgung, Telekommunikation) sind möglich. Mögliche Auswirkungen: Bäume können brechen, Dachziegel können sich lösen. Baugerüste, große Gegenstände und Objekte können umfallen. Hier können Sie das herannahende Wetter beobachten.

Verhaltensregeln und Tipps

Meiden Sie unbedingt Wälder, Parks und Alleen!

Verzichten Sie auf nicht unbedingt notwenige Autofahrten!

Planen Sie Ausfälle im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ein!

Parken Sie Fahrzeuge nicht in der Nähe von Bäumen!

Sichern Sie rechtzeitig bewegliche Gegenstände im Freien (z. B. Partyzelte, Trampoline oder Gartenmöbel), herumwirbelnde Teile stellen eine Gefahr dar!

Schließen Sie Fenster, Türen und Garagentore, Lichtkuppeln sowie Roll- und Fensterläden!

Vermeiden Sie Outdooraktivtäten oder brechen Sie diese frühzeitig ab!

Bringen Sie Tiere in Sicherheit!

Rechnen Sie im Gebirge mit starken Schneeverfrachtungen!

Rechnen Sie auf den Bergen mit noch erheblich höheren Sturmspitzen!

Halten Sie sich nicht in einem Zelt oder Wohnwagen auf!

Rechnen Sie mit Ausfällen der Energieversorgung und der Telekommunikation!

Beachten Sie Sturmwarnungen an Seen!

Beachten Sie unbedingt die Anweisungen der zuständigen Behörden!

