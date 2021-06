Sturmwarnung für Oberösterreich: Ab 18 Uhr drohen Unwetter

Im Vorfeld einer Kaltfront wird die feuchte und labil geschichtete Luft aktiviert. Am Nachmittag entstehen zunächst nur einzelne Schauer und Gewitter im oberösterreichischen Bergland, so die ZAMG. In den Abendstunden ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine organisierte Gewitterlinie von Bayern her durchzieht.

Der Durchzug der Gewitterlinie samt der (oft schon im Vorfeld der Niederschläge auftretenden) Sturmböen aus westlichen Richtungen ist von West nach Ost zwischen 18.00 und 22.00 Uhr zu erwarten, so die ZAMG. In den betroffenen Gebieten im Norden des Bundeslandes treten verbreitet maximale Windspitzen um 80 km/h auf. Stellenweise sind aber kurzfristig auch Böen um 100 km/h möglich.

Vorsicht bei bereits beschädigten Dächern

Was laut ZAMG passieren kann: Bäume können brechen, Dachziegel können sich lösen. Baugerüste, große Gegenstände und Objekte können umfallen. Spezielles Augenmerk ist auch auf die durch den Hagelschlag der vergangenen Woche beschädigten und teilweise abgeplanten Dächer zu richten.

Der heurige Juni geht mit extremer Hitze und Unwettern zu Ende. Er wird der drittwärmste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen werden, berichtete die ZAMG.