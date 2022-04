Windspitzen von 75 km/h wurden am Freitagvormittag in Rohrbach gemessen. Es sind die Auswirkungen einer Kaltfront, die Oberösterreich am Donnerstagabend mit Wind und Regen im Gepäck erreichte. Verantwortlich ist ein Sturmtief, das von der Nordsee über Dänemark nach Nordosten zieht. Vereinzelt musste die Feuerwehr zu Sturmeinsätzen ausrücken, etwa in den Bezirken Urfahr-Umgebung und Gmunden. Es galt, Verkehrswege zu sichern und kleinere Sturmschäden zu beseitigen.