Sturmwarnung für Oberösterreich: "Das Wochenende wird ungemütlich"

Windspitzen von 75 km/h wurden am Freitagvormittag in Rohrbach gemessen. Es sind die Auswirkungen einer Kaltfront, die Oberösterreich am Donnerstagabend mit Wind und Regen im Gepäck erreichte. Verantwortlich ist ein Sturmtief, das von der Nordsee über Dänemark nach Nordosten zieht. Vereinzelt musste die Feuerwehr zu Sturmeinsätzen ausrücken, etwa in den Bezirken Urfahr-Umgebung und Gmunden. Es galt Verkehrswege zu sichern und kleinere Sturmschäden zu beseitigen.

Nächste Kaltfront im Anmarsch

Es werden wohl nicht die einzigen Sturm-Einsätze in den kommenden Tagen bleiben, denn die nächste Kaltfront ist bereits im Anmarsch. "Das Wochenende wird eher ungemütlich", sagt Meteorologe Michael Butschek von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am OÖN-Telefon. Ein Sturmtief mit Kern knapp nördlich von Österreich zieht in der Nacht auf Samstag von West nach Ost durch. Die zugehörige Kaltfront, die Oberösterreich am frühen Samstagmorgen erreichen dürfte, bringt neben kräftigen Niederschlägen auch ein erhöhtes Sturmpotential.

Bis zu 80 km/h Wind am Samstag

Für Samstag hat die ZAMG daher eine Sturmwarnung ausgegeben. Sie gilt für das gesamte Bundesland. Windspitzen zwischen 60 und 80 km/h sind zu erwarten, auf den Bergen auch mehr. Von Spaziergängen in Wäldern und Parks wird abgeraten, lose Gegenstände in Gärten oder auf Balkons sollten gesichert werden. Autofahrer sind besonders auf Brücken und exponierten Straßenzügen zu besonderer Vorsicht aufgerufen.

Schneefallgrenze sinkt auf 400 Meter

Dazu geht es mit den Temperaturen weiter bergab, die Höchstwerte bleiben einstellig. "Fünf bis maximal neun Grad sind das Ende der Fahnenstange", so Butschek. Die Schneefallgrenze sinkt rapide ab und liegt am Samstag zwischen 600 und 800, am Sonntagmorgen nur noch zwischen 400 und 700 Metern. "In den höheren Lagen des Mühlviertels, im südlichen Bergland und im Salzkammergut können die Wiesen angezuckert werden", sagt Butschek. Von einem "letzten Gruß des Winters" zu sprechen, sei dennoch übertrieben. "Der Schnee wird nicht liegen bleiben und im Zentralraum bleibt es voraussichtlich grün", sagt der Meteorologe.

Temperatursprung zu Wochenbeginn

Nach einem "durchwachsenen" Sonntag mit einer Mischung aus Regenschauern, Wolken und sonnigen Abschnitten geht es Anfang der Woche mit den Temperaturen wieder bergauf – von minus zwei Grad am Sonntagmorgen auf bis zu 20 Grad am Dienstagnachmittag. "So schnell die Werte gefallen sind, so schnell steigen sie auch wieder", prognostiziert Butschek. Auch die Sonne sollte sich wieder vermehrt hinter den Wolken hervorwagen. Der Montag bleibt trocken, der Wind lässt nach. Am Dienstag wird es durchwegs sonnig, mäßiger Ostwind weht mit Spitzen bis zu 30 km/h.

Ostern "eher auf der milden Seite"

Eine Prognose für das Osterwochenende sei noch verfrüht, so Butschek. Aus heutiger Sicht dürfte dieses aber "eher auf der milden Seite" liegen. Ein flächendeckender Wintereinbruch sei zumindest in den kommenden Tagen nicht zu erwarten.

