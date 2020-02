Wetterwarnung: Sturmtief "Yulia" bringt Böen bis zu 100 km/h

Auch im Flachland sind Spitzenböen zwischen 80 und 100 km/h zu erwarten, hieß es am Sonntag seitens der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Für das ganze Land gilt seit Sonntag, 13 Uhr, bis Montag, 6 Uhr Früh, eine Wetterwarnung. Etwas weniger stark dürfte der Sturm in den westlichen Landesteilen ausfallen.

152 km/h am Feuerkogel

Schon am Sonntagnachmittag erreichte der Wind in den Bergen Orkanstärke: 152 (!) km/h wurden zwischen 14 und 15 Uhr am Feuerkogel in 1620 Metern Seehöhe gemessen. Die Lifte am Feuerkogel, am Kasberg und in Hinterstoder blieben wegen des Windes geschlossen.

Grund für die Wetterkapriolen ist diesmal Sturmtief "Yulia", das von der Nordsee über die Beneluxländer und weiter über den Norden Deutschlands nach Polen zieht. Die Sturmböen haben am Sonntag in Deutschland zur Absage vieler Karnevalsumzüge geführt - besonders betroffen vom Wetter waren die deutschen "Karnevalshochburgen" im Rheinland. Auch in Hessen, Thüringen und Sachsen wurden Straßenumzüge gestrichen.

In Oberösterreich dürften die maximalen Sturmspitzen mit Eintreffen einer Kaltfront am späten Sonntagabend erreicht werden. Am Nachmittag wurden die maximalen Windgeschwindigkeiten mit 75 km/h in Wolfsegg am Hausruck registriert. In der zweiten Nachthälfte sinken die Temperaturen und damit die Schneefallgrenze rapide ab.

Mit der Kaltfront treffen ab etwa Mitternacht in Oberösterreich zahlreiche Regenschauer ein, der Wind schwächt allmählich ab. In der Früh regnet es nur mehr im Gebirge, oberhalb von 700 Metern schneit es. Die Frühwerte liegen bei 2 bis 6 Grad.

Animation: Klicken Sie auf den Play-Button, um zu sehen, wie sich die Front nähert.

Wie im April

Das Wetter bleibt in den nächsten Tagen wechselhaft wie sonst im April. Auf Wolken mit Regen und Schnee zu Wochenbeginn folgt ein kurzes Sonnenfenster, das rasch von weiteren Niederschlägen abgelöst wird. Der Montag verläuft laut ZAMG unbeständig und windig mit Böen bis zu 50 km/h. Die Höchstwerte erreichen zwischen 5 und 10 Grad.

Für den Faschingsdienstag gibt es recht gute Aussichten: Bis zum Abend ist es trocken und recht mild, am Nachmittag kommt mäßiger bis lebhafter Westwind auf. Tagsüber zeigt sich oft die Sonne, im Tagesverlauf nimmt jedoch die Bewölkung immer mehr zu. Die Frühwerte liegen bei -2 bis 3 Grad, Höchsttemperaturen erreichen 8 bis frühlingshafte 14 Grad.

Am Mittwoch wird es wieder unbeständig und deutlich kühler, wiederholt mischen Regen- und Schneeschauer mit. Die Schneefallgrenze könnte aus derzeitiger Sicht um 700 Meter Seehöhe liegen, hieß es am Sonntag laut ZAMG-Prognose. Am Nachmittag und Abend sinkt sie sogar noch tiefer. Die Höchstwerte erreichen 3 bis 7 Grad. Der Wind weht oft sehr lebhaft bis stark aus West.

