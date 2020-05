Heftige Gewitter brachten Sturmschäden und Überflutungen

Gegen 17 Uhr gingen dabei die ersten Alarmierungen beim Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich ein. Am stärksten von der Unwetterfront betroffen waren vor allem das Mühlviertel und der OÖ-Zentralraum. In Bad Zell (Bezirk Perg) wurden am Abend etwa Windspitzen von bis zu 70 km/h gemessen. Neben kleineren Überflutungen mussten die Einsatzkräfte auch immer wieder zur Beseitigung von Sturmschäden ausrücken.

Brand durch Blitzschlag

Großes Glück hatten die Besitzer eines Bauernhofs in Ried im Traunkreis (Bezirk Kirchdorf). Durch das schnelle Einschreiten des 44-jährigen Hofbesitzers mit einem Feuerlöscher konnte dort ein Großbrand nach einem Blitzschlag verhindert werden.

Einsatz in Ried im Traunkreis Bild: Matthias Lauber

In Hinterstein, einer Ortschaft von Bad Ischl, beschäftige ein umstürzender Baum und ein überschwemmter Keller die Einsatzkräfte. Auch in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) verursachte der Starkregen kleinere Überflutungen.